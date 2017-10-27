Тендер на поставку елементів рейкових скріплень "Укрзалізниці" виграла компанія Дубневичів - Prozorro

Тендер на поставку елементів рейкових скріплень для оператора залізниць України - акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» - виграла компанія «ВМ Трейдинг», яку ЗМІ пов'язують з народними депутатами України братами Дубневичами.

Про це повідомляється на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненими даними, «ВМ Трейдінг» за результатами тендеру підпише з «Укрзалізницею» контракт на поставку до 31 грудня 2017 року 20 тис. комплектів.

Повідомляється, що в тендері брали участь три компанії – «АТ Механіка» з пропозицією 2,96 млн грн, «Авант-Гарде» з пропозицією 3,54 млн грн і «ВМ Трейдінг» з пропозицією 3,52 млн грн.

За підсумками тендерної процедури пропозицію «АТ Механіка» було відхилено і переможцем стала «ВМ Трейдинг», яка запропонувала ціну майже на 500 тис. грн більше.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи «Укрзалізниці» і компанії братів Дубневичів.

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Зокрема, більше року НАБУ проводить розслідування у відношенні високопоставлених чиновників «Укрзалізниці», які в обхід системи закупівель Prozorro через підвідомче підприємство «Коростенський завод залізобетонних шпал» закуповували продукцію за завищеними цінами у належних Дубневичам фірм, у результаті чого залізниці було завдано збитків на 26 млн грн. На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Раніше в інтерв'ю УНІАН директор компанії АТ «Механіка» Віталій Руденко заявляв, що менеджмент «Укрзалізниці» з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлених чиновників «Укрзалізниці» є помічниками Дубневичів.

ЗМІ раніше повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 млрд грн. У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки «Корпорації КРТ», підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму. Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.

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Довідка УНІАН. Фірма «ВМ Трейдінг» зареєстрована на Михайла Врублевського в кінці 2016 року в м. Городок (Львівська обл.) по вул. Комарновська, 66. Також Врублевський є директором «Експозиція» Андрія Бохенка, яка прописана за тією ж адресою - разом з «Квадрохім», співвласницею якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича.