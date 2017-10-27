У Києві обмежать рух транспорту на деяких вулицях

У Києві на естакаді Південного мостового переходу, вул. Паньківській рух транспорту буде частково обмежено, а на вул. Глибочицькій – закрито.

Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», у зв’язку з виконанням ремонту деформаційних швів на естакаді Південного мостового переходу буде частково обмежено рух транспорту з просп. Миколи Бажана до Столичного шосе з 21:00 27 жовтня до 7:00 28 жовтня, а також зі Столичного шосе до просп. Миколи Бажана з 21:00 28 жовтня до 7:00 29 жовтня та з 21:00 29 жовтня до 7:00 30 жовтня.

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Також у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття частково буде обмежено рух з 8:00 до 18:00 30 та 31 жовтня на вул. Паньківській.

З 9:00 до 18:00 29 жовтня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Глибочицькій (на ділянці від Кудрявського узвозу до вул. Соляної) буде закрито рух транспорту.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.