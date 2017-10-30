Фінська авіакомпанія почне зважувати пасажирів

Фінська авіакомпанія Finnair буде зважувати пасажирів, щоб отримати точні дані про завантаження літаків. Про це пише Republic з посиланням на Metropolitan.

Інформація необхідна, щоб оптимізувати завантаження та заправку літаків.

Перші зважування пасажирів та їх багажу почнуться в листопаді 2017 року на добровільній основі. Уточнюється, що вага людини буде відома лише їй, а в базу їх занесуть анонімно.

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Зараз авіакомпанія користується даними Європейського агентства авіаційної безпеки 2009 року. Згідно з ними, чоловік і його ручна поклажа в середньому важать 88 кілограм, жінка – 70 кілограм, а дитина до 12 років – 35 кілограм. Як зазначає видання, ця вага значно менша за середню вагу фінна (чоловік важить 85,5 кілограм, а жінка – 70,4 кілограм).

Компанія має намір з'ясувати, скільки в середньому важать жителі інших країн, наскільки відрізняється вага бізнес-мандрівника і людини, що відправляється у відпустку. Finnair також має намір врахувати те, наскільки відрізняється вага пасажира з верхнім одягом взимку і влітку.