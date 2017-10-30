Авіакомпанія Qatar Airways хоче подвоїти частоту польотів до України

Катарська авіакомпанія Qatar Airways, яка з 28 серпня здійснює щоденні польоти за маршрутом Київ-Доха (Катар), планує збільшити частоту польотів в Україну до двох з 14 грудня. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

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"Враховуючи високий попит, авіакомпанія Qatar Airways оголосила про початок виконання двох щоденних рейсів з Києва в Доху, починаючи з 14 грудня 2017", - написав він.

Згідно з інформацією на сайті компанії Qatar Airways, на даний момент рейси виконуються з Києва в 12:50, а в зворотному напрямку - в 6:40.

Після 14 грудня додадуться рейси з Києва о 22:40, а в зворотному напрямку - в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Qatar Airways з 28 серпня 2017 почала здійснювати щоденні вильоти до столичного аеропорту "Бориспіль" з Дохи (Катар).

Довідка УНІАН. Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни-місті Доха. Станом на січень 2017 року Qatar Airways обслуговує понад 150 напрямків по всій Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії зі свого центру в міжнародному аеропорту Хамад, що робить її одним з небагатьох авіаперевізників, який літає на всі п'ять населених континентів планети.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".