Відсьогодні тарифи на залізничні вантажоперевезення зросли на 15%

Рішення про підвищення в Україні тарифів на залізничні вантажні перевезення на 15% набуло чинності відсьогодні, 31 жовтня 2017 року.

Відповідний наказ Міністерства інфраструктури від 20 жовтня №357 "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до збірника тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов'язані з ним послуги" був оприлюднений в газеті "Урядовий кур'єр" (номер від 31 жовтня).

Читайте такожРегуляторна служба схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці"

Документ набуває чинності з дня опублікування.

У прес-службі акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" зазначили, що всі кошти від індексації тарифу компанія буде акумулювати на окремому інвестиційному рахунку та звітувати про їх використання.

"Завдяки відкритості, нам вдалося досягти консенсусу в переговорах з бізнесом щодо індексації тарифів. Кошти від індексації ми направимо, зокрема, на модернізацію, будівництво та придбання рухомого складу, а також інфраструктуру. Програма оновлення рухомого складу до 2021 року передбачає направити на ці цілі 108 мільярдів гривень. Це значні інвестиції, які довго не мала галузь, і які допоможуть стабілізувати її роботу, нарощувати обсяги перевезень і зміцнювати економіку України", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, раніше тарифний комітет Мінінфраструктури на засіданні погодив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення усередині країни на 22,5% з 1 жовтня 2017 року. 13 вересня на своєму засіданні Кабінет міністрів схвалив фінансовий план "Укрзалізниці" з індексацією тарифів на вантажні перевезення у внутрішньому сполученні.

Державна регуляторна служба, яка здійснює контроль у сфері господарської діяльності, схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення для Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 15%.