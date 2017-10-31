Китай погодив маршрути нового Шовкового шляху через Україну

Перший залізничний транзит територією України в рамках нового Шовкового шляху може бути здійснений вже в кінці поточного - початку наступного року.

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Про це повідомила прес-служба державного Агентства резерву України (Держрезерву) з посиланням на голову відомства Вадима Мосійчука.

Згідно з повідомленням, на даний момент китайська сторона вже погодила нові маршрути прямування поїздів з Чженчжоу до Словаччини, Польщі, Угорщини, і ці маршрути будуть проходити територією України.

«Це гарний початок великого і важливого для України проекту, і це тільки перший його етап. Зараз мова йде тільки про транзитне курсування поїздів територією України. А це теж чималі надходження. Наступним етапом має стати розширення проекту та початок експортних поставок українських товарів продуктової групи в КНР», - цитуються в повідомленні слова Мосійчука.

За його словами, Держрезерв вже активно працює з Мінінфраструктури щодо визначення точних маршрутів поїздів. На даний момент китайські експерти за сприяння міністерства вже побували на станціях Чоп і Мостицька, змогли оцінити їх переваги та потужності. Свої потужності для початку повномасштабного проекту готують і підприємства системи Держрезерву.

«Держрезерв володіє великими потужностями для зберігання та виробництва в аграрному напрямку, також у нас сім великих логістичних центрів... І ми готові зі свого боку надати їх для цієї справи. Першими до проекту залучимо харківський комбінат «Світанок», комбінат «Дніпро», київський комбінат «Прогрес», львівський комбінат«Троянда» та ужгородський «Укрпродконтракт»... З часом перелік логістичних центрів збільшиться», - зазначив Мосійчук.

За його словами, китайська сторона дуже зацікавлена в експорті якісного українського продовольства, зокрема, борошна, цукерок, горілки, олії тощо.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Міжнародної торгової палати «Шовкового шляху» Лю Цзяньчжуна, Україна завдяки географічному положенню є невід'ємною складовою і сполучною ланкою країн-учасниць китайського інфраструктурного проекту «Шовковий шлях».

«Шовковий шлях» в обхід Росії, яка застосувала обмеження до українського транзиту, є альтернативним способом доставки українських товарів у напрямку країн Середньої Азії, включаючи Казахстан, Азербайджан і Туркменістан.