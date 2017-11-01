Для українців може подешевшати мобільний зв'язок з Європою

12:01, 01 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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ДФС і представники бізнесу домовилися ініціювати зміни в податкове законодавство.

Мирослав Продан

Мільйони українців, що виїжджають за кордон на роботу або відпочинок, зможуть економити на роумінгу. Мобільний зв'язок може подешевшати. Про це йшлося на зустрічі в.о. глави ДФС Мирослава Продана з представниками найбільших мобільних операторів «Київстар», «Vodafone», «Lifecell».

ДФС та представники бізнесу домовилися ініціювати зміни до податкового законодавства, які дозволять знизити вартість телекомунікаційного трафіку з-за кордону. Спільні напрацювання будуть представлені уряду і депутатам профільного парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Мобільні оператори запевняють, що зможуть активніше розширювати покриття і впроваджувати нові технології. А перехід до європейських стандартів дозволить залучити до України інвестиції для будівництва міжнародних дата-центрів. В результаті Україна може стати «хабом» для європейського і світового телекомунікаційного трафіку.

«ДФС разом з бізнесом підготує, як мінімум, два варіанти розв’язання проблеми. Після цього ми ініціюємо спільну зустріч на рівні Мінфіну і профільного комітету. Це дасть можливість динамічніше розвиватися телекомунікаційній галузі і створить в Україні сприятливий інвестиційний клімат», - зазначив в.о. глави ДФС Мирослав Продан.

За словами представників бізнесу, державна фіскальна служба перебуває в діалозі з ними і націлена на поліпшення інвестиційного клімату, завдяки чому вдається розв’язувати багато проблем, які накопичувалися роками.

«Ми бачимо конструктивну роботу з боку керівництва ДФС. Ми постійно підтримуємо зв'язок, є прямі контакти. Я вважаю, що бізнес і ДФС на сьогодні є однодумцями і спільно працюють над тим, щоб зробити процеси більш прозорими, отримати додаткові гроші до бюджету і стимулювати економіку», - повідомив директор з регуляторного забезпечення «Київстар» Олександр Когут.

Домовленість була досягнута на секторальній зустрічі керівництва ДФС із бізнесом, присвяченій проблемам телекомунікаційної та IT-сфер. Подібні секторальні зустрічі проводяться в рамках Інвестиційної ради при ДФС з вересня 2017 року з метою усунення перешкод для розвитку економіки і поліпшення інвестиційного клімату.

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