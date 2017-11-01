Для українців може подешевшати мобільний зв'язок з Європою

Мільйони українців, що виїжджають за кордон на роботу або відпочинок, зможуть економити на роумінгу. Мобільний зв'язок може подешевшати. Про це йшлося на зустрічі в.о. глави ДФС Мирослава Продана з представниками найбільших мобільних операторів «Київстар», «Vodafone», «Lifecell».

ДФС та представники бізнесу домовилися ініціювати зміни до податкового законодавства, які дозволять знизити вартість телекомунікаційного трафіку з-за кордону. Спільні напрацювання будуть представлені уряду і депутатам профільного парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Мобільні оператори запевняють, що зможуть активніше розширювати покриття і впроваджувати нові технології. А перехід до європейських стандартів дозволить залучити до України інвестиції для будівництва міжнародних дата-центрів. В результаті Україна може стати «хабом» для європейського і світового телекомунікаційного трафіку.

«ДФС разом з бізнесом підготує, як мінімум, два варіанти розв’язання проблеми. Після цього ми ініціюємо спільну зустріч на рівні Мінфіну і профільного комітету. Це дасть можливість динамічніше розвиватися телекомунікаційній галузі і створить в Україні сприятливий інвестиційний клімат», - зазначив в.о. глави ДФС Мирослав Продан.

За словами представників бізнесу, державна фіскальна служба перебуває в діалозі з ними і націлена на поліпшення інвестиційного клімату, завдяки чому вдається розв’язувати багато проблем, які накопичувалися роками.

«Ми бачимо конструктивну роботу з боку керівництва ДФС. Ми постійно підтримуємо зв'язок, є прямі контакти. Я вважаю, що бізнес і ДФС на сьогодні є однодумцями і спільно працюють над тим, щоб зробити процеси більш прозорими, отримати додаткові гроші до бюджету і стимулювати економіку», - повідомив директор з регуляторного забезпечення «Київстар» Олександр Когут.

Домовленість була досягнута на секторальній зустрічі керівництва ДФС із бізнесом, присвяченій проблемам телекомунікаційної та IT-сфер. Подібні секторальні зустрічі проводяться в рамках Інвестиційної ради при ДФС з вересня 2017 року з метою усунення перешкод для розвитку економіки і поліпшення інвестиційного клімату.