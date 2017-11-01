В Україні зростають продажі авто: що купують українці

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 26% - до 7652 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За підсумками минулого місяця лідером стала японська Toyota з результатом 979 проданих авто, що на 26% більше, ніж у жовтні 2016 року.

Другою за популярністю автомобільною маркою в жовтні на українському ринку був німецький Volkswagen з показником 794 проданих авто. При цьому продажі Volkswagen щодо жовтня 2016 року зросли в 2,7 раза.

На третьому місці Renault з результатом 664 авто, що на 13% менше, ніж у жовтні 2016 року.

На четвертому місці Skoda - 531 авто, що на 23% більше, ніж у жовтні 2016 року, а на п'ятому з обсягом продажів в 485 нових машин і зростанням у 2,5 раза - німецький бренд Audi.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тис. одиниць.

На думку експертів, продажі нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з 2016 року зростуть на 32-38%.