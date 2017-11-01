Ціни тягнуться вгору: на заправках продовжують дорожчати бензин і дизпальне

В Україні з 31 жовтня по 1 листопада роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне продовжили зростання. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

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Зокрема, середня вартість бензинів марок А-92 і А-95 зросла на 5 коп./л – до 26,28 грн/л і до 26,99 грн/л, відповідно. Ціна бензину А-95+ зросла на 6 коп./л – до 28,08 грн/л.

Вартість дизпального станом на 1 листопада становила 24,83 грн/л (+6 коп/л).

В «А-95» зазначили, що на станціях мережі OKKO всі види бензинів подорожчали на 50 коп/л: А-92 – до 27,99 грн/л, А-95 – до 28,99 грн/л, А-95+ – до 29,99 грн/л і ДП –до 26,49 грн/л. Також на 50 коп/л подорожчали усі марки бензинів в мережі «Народна»

Такі мережі як UPG, KLO, «Катрал», ZOG, «Автотранс» і «БРСМ-Нафта» підвищили ціни на паливо на 0,09-0,29 грн/л.

Дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня. Тоді ціни зросли в середньому на 10 коп./л. Всього з 7 вересня по 1 листопада середня вартість бензину марки А-92 зросла на 2,50 грн/л, А-95 – на 2,40 грн/л, А-95+ – на 2,38 грн/л, а ДП додало 2,94 грн./л.

На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 2-2,5 грн/л.