Митниці в жовтні направили на ремонт доріг рекордні 1,9 мільярда гривень

Українські митниці, в рамках експерименту по розподілу понадпланових доходів, протягом жовтня 2017 року перерахували на ремонт доріг рекордну суму 1,86 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, до цього найбільша сума була перерахована в травні і становила 1,83 мільярда гривень.

За інформацією прес-служби ДФС, загалом за 10 місяців митницями перераховано на ремонт доріг 10,2 мільярда гривень.

За даними Фіскальної служби, Одеська митниця вже в середині жовтня виконала річний план.

За словами в. о. голови ДФС Мирослава Продана, Фіскальна служба налаштована на конструктив з бізнесом. Змінено підходи в роботі митниці, основний акцент зроблено на аналітику і активне використання системи управління ризиками. Незабаром пункти пропуску будуть облаштовані сучасними засобами контролю над закупівлями яких сьогодні працює ГФС, що дозволить запобігти незаконне переміщення товарів і відповідно позначиться на сплаті митних платежів до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, був продовжений на 2017 рік.

Українські митниці, які беруть участь в експерименті щодо розподілу понадпланових доходів, у 2016 році направили на будівництво доріг в своїх областях 2,2 мільярда гривень.

За прогнозами уряду, в 2017 році митниці спрямують на ремонт українських доріг понад 12 мільярдів гривень.