Пальне продовжить дорожчати: на заправках дефіцит бензину

Поставки бензину з Білорусі в жовтні скоротились на 91%. Це призвело до дефіциту пального і спровокувало зростання цін на українських АЗС, передає enkorr.

"Споживання бензину А-92 в Україні становить 80-85 тисяч тонн на місяць. З них на імпорт припадає 40-45 тисяч тонн. Переважно бензин постачають із Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСколько стоит заправить авто: бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Скоротились у жовтні також поставки бензину А-95: 10,5 тисячі тонн проти середньомісячних 40 тисяч.

Різке зниження поставок пов'язане з плановим ремонтом на Мозирському НПЗ. Крім того, у вересні закінчились більшість договорів з українськими компаніями.

Брак А-95 мережі АЗС компенсували збільшенням втричі імпорту з Литви. Мережа WOG почала імпортувати А-92 по морю з Румунії.

"92-й знайти важко. Є дефіцит. Доводиться звертатися до джерел, до яких раніше не зверталися", - підтвердив співробітник однієї з компаній.

"Нестача білоруських поставок разом зі зростанням світових цін утримуватиме цінове напруження в Україні протягом усього листопада. Ціни на заправках зростатимуть", - говорить директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.