З Києва до Запоріжжя запустять новий потяг-трансформер (фото)

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує в листопаді запустити ще один потяг з вагонами-трансформерами сполученням «Київ-Запоріжжя».

Читайте такожПерше, сендвіч і десерт: у нічних поїздах з листопада почнуть пропонувати вечерю

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов в Twitter.

"У листопаді поїде ще один поїзд повністю з нових вагонів-трансформерів українського виробництва. З Києва - нічний експрес, із Запоріжжя - Інтерсіті", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, перший поїзд із вагонами-трансформерами був запущений між Києвом та Івано-Франківськом 17 січня 2017 року.

24 лютого "Укрзалізниця" запустила другий поїзд з вагонами, оснащеними трансформованими меблями, на маршруті Київ - Івано-Франківськ.

Завдяки такому типу рухомого складу поїзд може перевозити пасажирів і з місцями для сидіння, і зі спальними місцями.

У листопаді ще один поїзд повністю з нових вагонів трансформерів українського виробництва. З Києва–нічний експрес, із Запоріжжя–Інтерсіті. pic.twitter.com/gG59CAbKk9 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 2 листопада 2017 р.

Колишній голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун в кінці червня анонсував, що «Укрзалізниця» в 2017 році закупить 11 пасажирських вагонів, оснащених трансформованими меблями.