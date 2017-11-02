Зв'язок четвертого покоління: Нацкомісія повідомила, коли затвердять умови конкурсу на 4G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) планує наступного тижня прийняти умови проведення тендеру на отримання ліцензій на зв'язок 4G у діапазоні 2600 МГц, повідомили УНІАН у прес-службі комісії з посиланням на голову Олександра Животовського.

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«Голова НКРЗІ дійсно сказав, що наступного тижня, як він сподівається, комісією будуть прийняті умови тендера на частоти в діапазоні 2600 МГц», - повідомили в прес-службі комісії.

Також, у прес-службі додали, що умови тендеру на ліцензії 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц швидше за все будуть оприлюднені в грудні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в НКРЗІ повідомили, що тендер на зв'язок 4G в діапазоні 2600 МГц планують оголосити в першій декаді листопада 2017 року.

У вересні НКРЗІ завершила підготовку нормативно-правових актів для впровадження в Україні мобільного зв'язку 4G.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання в сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.