Один із найбільших світових портових операторів хоче зайти в Україну

Еміратська група компаній DP World, один із найбільших світових портових операторів, підтверджує зацікавленість в інвестуванні в портову галузь України.

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Про це повідомила прес-служба президента України з посиланням на головного виконавчого директора групи компаній DP World Султана Ахмеда Бен Сулайема під час робочої зустрічі за участю президента України Петра Порошенка.

Голова DP World висловив надію на подальшу успішну реалізацію проектів DP World в Україні.

Під час зустрічі Порошенко ознайомив головного виконавчого директора DP World з ходом реформ в Україні, спрямованих на забезпечення сприятливого ділового клімату. Президент також поінформував директора DP World про плани здійснення приватизації державних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, у квітні міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками зустрічі з представниками дочірньої структури DP World - компанії P&O Maritime повідомив, що портовий оператор DP World може почати роботу в українському порту «Южний» до кінця 2018 року.