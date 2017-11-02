За жовтень в порти окупованого Криму заходили 22 судна-порушники

В період з 1 жовтня по 1 листопада поточного року зафіксовано заходження 22 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму. Загалом цими суднами здійснено 64 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 18 суден під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань окупованих територій.

"Нагадаємо, морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 578-р «Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту» та згідно з Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 р. № 255 «Про закриття морських портів", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь розглядатиметься як порушення норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Як повідомлялося у вересні в Криму було зафіксовано 30 суден-порушників, з яких 27 під прапором РФ, 7 – під прапорами інших держав.