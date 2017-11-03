"Укрзалізниця" підрахувала, скільки заробила за день на підвищенні тарифів для вантажоперевізників

За перший день дії проіндексованого на 15% тарифу на залізничні вантажні перевезення "Укрзалізниця" додатково отримала 15,9 млн грн, повідомив директор з економіки та фінансів Андрій Рязанцев на своїй сторінці в Facebook.

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«За перший день дії проіндексованого тарифу «Укрзалізниця» додатково отримала 15,9 млн грн. Ці кошти перераховані у повному обсязі на окремий рахунок для інвестицій, як це було обіцяно нашим партнерам", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, рішення про підвищення в Україні тарифів на залізничні вантажні перевезення на 15% набуло чинності з 31 жовтня 2017 року.

Державна регуляторна служба, яка здійснює контроль у сфері господарської діяльності, схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення для публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 15%.