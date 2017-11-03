Вузькоколійка з Польщі до України: стали відомі вартість та маршрут

В останні місяці неодноразово заявлялося про проект будівництва залізниці з вузькою колією європейського стандарту 1 435 мм на напрямку Львів - Рава-Руська - Варшава. У "Укрзаліниці" підрахували,що загальна вартість такого проекту складе близько 50 мільйонів доларів, пише портал "Дело".

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"Загальна вартість основних робіт з розвитку залізничної інфраструктури з будівництва суміщеної колії на ділянці Рава-Руська - Львів до залізничної станції Брюховичі за попередніми оцінками, становить 50 мільйонів євро. Ця сума не враховує коштів на розробку проектно-кошторисної документації і інші види робіт, обумовлені специфікою функціонування залізничної галузі", – розповіли в УЗ, зазначивши, що існуючі обсяги перевезень пасажирів не в змозі забезпечити економічну окупність проекту.

Бо в "Укрзалізниці" повідомили, що підтримують ініціативу Львівської облдержадміністрації з реалізації проекту за рахунок інвесторів або держбюджету.

Загальна протяжність напрямку Варшава — Львів (до станції Брюховичі) складає 330 км, в тому числі "євроколія" (1435 мм) по території Польщі - 264 км, по території України від держкордону (Гребенне) до станції Рава-Руська - 8 км. Далі по території України є можливість прокладки суміщеної колії від станції Рава-Руська до приміської зони Львова (станція Брюховичі) довжиною 58 км

В "Укрзалізниці" повідомили, що різна ширина колії обумовлює необхідність перестановки колісних пар рухомого складу або пересадку пасажирів, перевантаження вантажів, що в свою чергу створює незручності для користувачів залізничного транспорту і створює технологічні перешкоди в організації злагодженого перевізного процесу".

Для будівництва нової суміщеної колії, зокрема на ділянці Рава-Руська - Львів до залізничної станції Брюховичі біля Львова, необхідно виконати комплекс робіт:

- укласти 58 км нової поєднаної залізничної колії;

- реконструювати 5 станцій;

- обладнати автоматикою 9 переїздів;

- реконструювати 18 штучних споруд та розширити площадки земляного полотна протяжністю 59,1 км.

Також необхідно здійснити модернізацію інфраструктури електропостачання, сигналізації і зв'язку, виконати роботи по облаштуванню вокзального комплексу станції Рава-Руська.