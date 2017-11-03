Samsung знову перший: ТОП-5 лідерів на світовому ринку смартфонів

Південнокорейська компанія-виробник смартфонів Samsung у третьому кварталі 2017 року, як і кварталом раніше, стала світовим лідером за постачанням смартфонів, поставивши на 9,5% більше телефонів в річному вираженні - 83,3 мільйона штук, йдеться у дослідженні аналітичної фірми International Data Corporation (IDC).

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Частка Samsung на ринку смартфонів збільшилася до 22,3% з 20,9% роком раніше. Для порівняння: американська корпорація Apple за звітні три місяці поставила 46,7 мільйона смартфонів (зростання на 2,6% у річному вираженні), її частка на ринку збереглася на рівні минулого року - 12,5%, пише Прайм.

"Samsung знову став лідером на світовому ринку смартфонів, поставивши 83,3 мільйона одиниць, що на 9,5% більше, ніж минулого року. Корейський гігант представив новий 6,3-дюймовий смартфон Note8, що позитивно позначилося на його операційних показниках. Samsung повідомляє про значний попит (на свою продукцію – ред.) і, схоже, офіційно поклав кінець історії минулого року з фіаско Note 7", - йдеться в повідомленні.

У першій п'ятірці компаній-виробників смартфонів з постачання опинилися одразу три китайські компанії: Huawei, OPPO і Xiaomi. Компанія Huawei поставила 39,1 мільйона смартфонів, збільшивши показник на 16,1% у річному вираженні (частка досягла 10,5% проти 9,3% в третьому кварталі 2016 року). Компанія OPPO збільшила поставки на 19% в річному вираженні, до 30,7 мільйона смартфонів (частка ринку досягла 8,2% проти 7,1% роком раніше).

Китайська Xiaomi знову опинилася на п'ятому місці серед найбільших постачальників смартфонів у світі за обсягами. Компанія збільшила поставки в річному вираженні більш ніж у 2 рази, до 27,6 мільйона смартфонів. Її частка ринку зросла до 7,4% проти 3,7% у звітному періоді роком раніше.