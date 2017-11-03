Авіакомпанія YanAir в 2018 році запустить рейси зі Львова до Батумі

Українська авіакомпанія YanAir в період літньої навігації 2018 року запустить регулярні прямі рейси Львів – Батумі (Грузія).

Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького з посиланням на генерального директора авіакомпанії Yanair Ярослава Агафонова.

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"Ми сьогодні вперше анонсуємо відкриття нової авіалінії в літньому сезоні 2018 року: Львів-Батумі. Ми до цього зараз активно готуємося, найближчим часом будемо вводити напрямок у продаж. У мене немає сумніву, що лінія Львів-Батумі відбудеться", - цитує прес-служба Агафонова.

За його словами, стратегія розвитку компанії на 2018 рік передбачає також збільшення частоти рейсів між Україною та Грузією і використання більш містких літаків.

"Ми вже дійшли до рішення використовувати більш місткі літаки: Boeing 737-400 і Airbus 320/321", - цитує прес-служба Агафонава.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія YanAir оголосила про запуск з 9 липня регулярних прямих рейсів Одеса – Тель-Авів (Ізраїль) – Одеса.

ТОВ "Янэйр ЛТД" (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року в Житомирі. Основна діяльність YanAir – пасажирські та вантажні авіаперевезення. Авіакомпанія, що базується в Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Львів" – найбільший на заході України аеропорт за пасажиропотоком і маршрутною мережею, яка складається з 27 напрямків (24 міжнародних і 3 внутрішніх).

У 2011 році аеропорт був реконструйований. У рамках реконструкції був побудований новий термінал загальною площею 48 тисяч квадрытных метрів, а також реконструйована злітно-посадкова смуга. Аеропорт розрахований на обслуговування суден класу "А", "В", "С", а також класу "D" (типу Boeing-767).

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького у січні-вересні поточного року збільшив пасажиропотік у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 47,8% - до 822,2 тисячі осіб