Vodafone з 7 листопада підвищує вартість тарифних планів

Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку компанія "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, з 7 листопада 2017 року підвищує вартість тарифного плану Red S на 10 гривень і Red M на 20 гривень. Тарифні плани розміщені на сайті компанії.

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Повідомляється, що з урахуванням підвищення на 10 гривень плата за місячний пакет послуг в тарифі Red S становитиме 70 гривень.

Для тарифу Red M передбачено збільшення пакету хвилин на дзвінки на інші мережі України на 45 – до 150 хвилин. З урахуванням підвищення плати на 20 гривень тариф Red M складе 110 гривень.

Також зміниться наповнення послуг у тарифному плані Red L, але без підвищення плати.

Загалом, в тарифних планах Red S, M Red і Red L підвищиться вартість дзвінків на інші мережі України в два рази – з 0,25 гривні/хвилина до 0,50 гривні/хвилина. Також зміниться плата на безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна, якщо абонент використовує денні тарифи, то плата становитиме 2 гривні щодня і буде зніматися незалежно від використання.

Що стосується пакету інтернет-послуг, то після використання пакета послуг на місяць або в рамках денних тарифів, вартість кожного пакету інтернету по 100 МБ, який діє до кінця доби, становитиме 5 гривень. Кількість пакетів по 100 МБ до кінця доби обмежена до 20 штук.

Як повідомляв УНІАН, оператор Vodafone з 30 жовтня 2017 року підвищив вартість тарифного плану Light+ на 5 гривень і Red XS на 10 гривень.

На початку року Vodafone підвищив вартість тарифних планів на 10-20%.

23 травня 2017 року український мобільний оператор "МТС Україна" змінив юридичну назву на "ВФ Україна". За інформацією прес-служби, це відбулося в рамках продовження партнерства з британською компанією Vodafone.

У 2016 році оператор Vodafonе Україна скоротив чистий прибуток на 44,3% у порівнянні з попереднім роком - до 1,3 мільярда гривень. При цьому виручка компанії зросла на 11,1% - до 11,1 мільярда гривень.

Vodafonе Україна є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 мільйонів абонентів.