У Києві обмежать проїзд Столичним шосе та Південним мостом

У Києві обмежать рух транспорту по Столичному шосе та Південному мостовому переходу. Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору" у Facebook.

"З 09:00. до 20:00. 04.11.2017 у зв'язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на естакаді Південного мостового переходу у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", – йдеться в повідомленні.

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У звязку із монтажем і демонтажем карнизних блоків під естакадою Південного мостового переходу частково обмежать рух транспорту по Столичному шосе - обмеження діятиме з 21:00 4 листопада до 7:00 5.11.2017.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві відновили рух транспорту по Набережному шосе. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації Сергій Симонов у Facebook.

«Рух відкрито. Місто задихало - одна з найпотужніших магістралей столиці знову рухається. Покриття шосе зроблено з полімерасфальтобетону. Воно набагато міцніше та стійке до солі, якою посипаються дороги взимку», - написав міський чиновник.