Після 2 років перерви: ЄС відновив авіасполучення з Іраком

Перший літак з Євросоюзу приземлився в Іраку після тривалої перерви в авіасполученні, рейс до Багдада здійснила авіакомпанія з Греції, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра транспорту Іраку Казема Фінджан аль-Хамамі.

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Зазначається, що пряме авіасполучення ЄС з Іраком в останні роки не здійснювалося через ускладнення ситуації у сфері безпеки в арабській країні. Зокрема, Євросоюз в 2015 році заборонив польоти компанії Iraqi Airways до європейських країн через невідповідність безпеки на рейсах до європейських стандартів.

"Рано вранці в суботу у міжнародному аеропорту Багдада здійснив першу посадку грецький літак, що належить авіакомпанії Air Mediterranean", - йдеться в заяві міністра на сайті відомства.

Як повідомляється в заяві, Греція та Ірак домовилися здійснювати в тиждень десять пасажирських рейсів і два вантажних. Іракське відомство зазначило, що переговори з відновлення прямих рейсів міністри транспорту двох країн проводили кілька місяців.