Метрополітен попередив про обмеження на станціях через футбол у Києві

17:18, 04 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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Зокрема, йдеться про зміни у роботі на станціях "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська".

фото УНІАН

КП "Київський метрополітен" попередив про обмеження на вхід до станцій поблизу НСК "Олімпійський" 5 листопада.

Про це йдеться у повідомленні КП.

Зокрема, йдеться про зміни у роботі на станціях "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська" через проведення матчу між ФК "Динамо" (Київ) та "Ворскла" (Полтава).

"Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід. Обмеження впроваджуються з метою безпеки та уникнення скупчення пасажирів на платформі",  - зазначили у метрополітені. 

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