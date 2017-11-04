Двоповерховий потяг Skoda запустили за маршрутом Тернопіль - Київ

У суботу на маршрут вперше вийшов двоповерховий потяг Тернопіль - Київ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"4 листопада з Тернополя до Києва вирушив швидкісний поїзд складом Škoda Wagonka. Другий двоповерховий поїзд вийшов на маршрут. У ньому 636 місць для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Окрім зупинок в обласних центрах, потяг зупинятиметься в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську.

Поїзд № 747 Київ - Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. Зворотно відпралення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 4 листопада 2016 роки після тривалого простою почала експлуатувати пасажирський двоповерховий електропоїзд чеської компанії Škoda за маршрутом, який з'єднує Київ з Харковом, Полтавою і Вінницею.

Чеські електропоїзди Škoda були закуплені у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012 і курсували на маршрутах із Сімферополя до Харкова і Донецька, пізніше планувалося призначити їх на маршрут Харків - Донецьк. У лютому 2014 року поїзди надійшли в управління Південної залізниці з управління "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК), яка експлуатує швидкісні поїзди.

Два електропоїзди Škoda є двосистемними (курсують по електрифікованих ділянках на постійному і змінному струмі). Електропоїзд складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 - першого класу, 590 - другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 кілометрів на годину.