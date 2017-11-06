Укртрансбезпека отримала 26 габаритно-вагових комплексів для перевірки вантажоперевізників

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) отримала 26 габаритно-вагових комплексів, закуплених за кошти Єврокомісії, для боротьби з перевантаженням фур на українських дорогах, і очікує отримати ще 52 комплекси до кінця року.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон в ході презентації габаритно-вагових комплексів на Софіївській площі в Києві.

"Мені дуже приємно, що я можу презентувати від імені уряду України 26 нових пересувних габаритно-вагових комплексів, які придбані за кошти Європейської комісії», - сказав він.

За словами Кістіона, до кінця року в Україну буде поставлено ще 52 пересувних габаритно-вагових комплекси.

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Присутній на презентації глава «Укртрансбезпеки" Михайло Ноняк зазначив, що до кінця року кожна область отримає мінімум 3 вагових комплекси.

«Кожна область отримає по 3 вагових комплекси. Одеська область отримає п'ять, Миколаївська та Дніпропетровська отримають по 4 », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня компанія «Радіал-Україна» виграла тендер на поставку Укртрансбезпеці 78 габаритно-вагових комплексів для боротьби з перевантаженням фур на українських дорогах на суму 109,2 млн грн.

В рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України» Європейська комісія виділила для Укртрансбезпеці фінансування в розмірі 117 млн ​​грн на придбання 78 пересувних габаритно-вагових комплексів.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більш 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.