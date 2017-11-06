В Україні масово викрадають автомобілі на "євробляхах"

В Україні з'явилися групи викрадачів, які крадуть нерозмитнені авто. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"З'явилися групи викрадачів, які спеціалізуються на викраденнях авто з "бляхами" з подальшим збутом викраденого на запчастини. Абсолютно безпечно, так як на тимчасово ввезене верблюдом авто заяву про викрадення можуть написати тільки верблюд або іноземний власник авто.. Сумно, що страждають і іноземці - гості України, які чесно приїхали до нас. Ось так і формується обличчя України в світі. На жаль", - написав Назаренко.

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Раніше повідомлялося, що голова Комітету ВР з питань податкової та митної політик Ніна Южаніна заявила, що законопроект про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації вже готовий.

На території України з порушенням закону знаходиться більше 63,9 тис. транспортних засобів комерційного і особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 2015-2017 років у режимі транзиту, тимчасового ввезення.