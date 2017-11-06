Ціни на заправках: бензин і дизпальне продовжують дорожчати

Роздрібна вартість бензину і дизельного пального в багатьох мережах АЗС в Україні протягом 3-6 листопада зросла в середньому на 10-30 копійок за літр, повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, в одеській мережі АЗС «Катрал Південь» вартість дизпального зросла на 10 коп. за літр - до 23,97 грн за літр і 23,99 грн за літр (за паливо «преміум» класу).

Також зазначається, що у мережі заправок «Енерджі Транс» бензини і дизпальне подорожчали на 20 коп. за літр – до 25,70 грн за літр (бензин марки А-92), 27,40 грн за літр (марка А-95) і 25,90 грн за літр (дизельне пальне).

Згідно з повідомленням, в столичній мережі KLO преміальне паливо Ventus А-95 і ДП Ventus подорожчали на 30 коп. за літр, до 29,79 грн за літр і 27,29 грн за літр відповідно. Також, на 30 коп. за літр зросла ціна на дизельне пальне в регіонального оператора, мережі АЗС Marshal – до 23,40 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні ціни на паливо зросли в середньому на 1,5 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

У жовтні зростання вартості палива в Україні продовжилося. Останній раз паливо дорожчало 2-3 листопада - в різних мережах на 10-60 коп. за літр.