Омелян обіцяє побороти корупцію в УЗ у разі її повернення під контроль Мінінфраструктури

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр Омелян.

«Щоб я міг навести порядок на «Укрзалізниці» - потрібно її повернути під контроль Мінінфраструктури. Зараз можу лише писати пости у фейсбук і виступати на Кабміні», - зазначив він.

При цьому Омелян сказав, що Кабінет міністрів не поспішає виконувати рішення суду, який наприкінці серпня визнав недійсною урядову постанову про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляв УНІАН, рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» уряду було ухвалено на початку 2017 роки після публічних розбирань між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і керівником компанії Войцехом Балчуном. Коментуючи дане рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що перепідпорядкування компанії дасть змогу виключити ситуації її перетворення на заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів.

Наприкінці серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що окружний адміністративний суд Києва визнав недійсною урядову постанову №52 «Про внесення змін до статуту «Укрзалізниці» від 18 січня 2017 року, який передбачає виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Міністерства інфраструктури України.

У серпні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що збитки державної компанії «Укрзалізниця» від корупції й неефективного використання коштів становлять 10-15 млрд дол. на рік. За його словами, ці гроші можна було б спрямувати на закупівлю нових локомотивів і запуск нових програм з оновлення рухомого складу.

Крім того, на останньому засіданні уряду Омелян закликав звільнити члена правління «Укрзалізниці» Сергія Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.

На початку року міністр інфраструктури закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка», головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають «Укрзалізниці» велика кількість залізничних виробів.

В інтерв'ю УНІАН директор компанії «АТ Механіка» Віталій Руденко заявляв, що менеджмент «Укрзалізниці» з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні хитрощі. Крім того, багато високопосадовців «Укрзалізниці» є помічниками Дубневичів.

ЗМІ раніше повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 млрд грн. У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років добивається в судах позапланової перевірки «Корпорації КРТ», підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму. Восени 2016 року декларації Богдана і Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ і серед експертів, оскільки в них були вказані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого на них і членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичі виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 млн грн. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро і 5 мільйонів гривень.