В Одесі власниці авто на "єврономерах" виписали штраф у три мільйони гривень (відео)

В Одесі власниці авто на іноземній реєстрації виписали рекордний штраф в три мільйони гривень. Про це йдеться в сюжеті програми "Джедаї".

2 роки тому одеситка разом із чоловіком придбала Cadillac Escalade 2007 року випуску. Жінка запевняє, що сиділа за кермом авто, що стояло з вимкненим двигуном, коли до неї підійшли поліцейські й попросили документи.

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Одеситка, як і більшість "євробляхерів", на думку митниці, здійснила порушення статті 485 Митного кодексу - "дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів".

Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 300% від несплачених платежів, у тому числі мита, акцизного податку та податку на додану вартість, які в даному випадку і склали 3 мільйони гривень.

Захист одеситки збирається оскаржити це рішення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні масово викрадають автомобілі на "євробляхах". Вкрадені автомобілі зловмисники продають на розбирання, від такої схеми страждають іноземці.