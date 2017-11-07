Перший тендер на продаж 4G-ліцензій відбудеться в січні 2018 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), визначить учасників тендеру на продаж 4G-ліцензій в діапазоні 2600 МГц 23 січня 2018 року, а торги відбудуться наприкінці січня 2018 року, повідомила прес-служба комісії.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні сьогодні, 7 листопада.

"Датою початку тендера, яка є датою визначення серед претендентів на участь у тендері вже безпосередньо учасників, затверджений 23 січня 2018. Проведення власне торгів "з голосу" та визначення переможців попередньо заплановано на кінець січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, претенденти на участь у тендері зможуть подати всі необхідні документи до НКРЗІ з 13 листопада по 22 грудня 2017 року включно.

"До 10 листопада цього року на веб-сторінці та в офіційному бюлетені НКРЗІ буде опубліковано оголошення про проведення тендеру та умов тендеру, які гарантують дотримання основного принципу забезпечення рівних умов отримання радіочастотного ресурсу України на прозорих і недискримінаційних засадах", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що тендер буде проходити на відкритій і прозорій основі шляхом проведення торгів "з голосу" - коли учасники голосом почергово згідно з реєстраційними номерами, які визначені у довідках про реєстрацію, пропонують ціну за лот в національній валюті України з урахуванням крок підвищення цінової пропозиції.

Також на засіданні було прийнято рішення створити тендерну комісію з проведення тендера та затвердити її склад, а також проінформувати уряд про умови тендеру.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 мільярда гривень і 1800 МГц з початковою вартістю 4 мільярди гривень для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

22 вересня 2017 року НКРЗІ завершила підготовку нормативно-правових актів для впровадження в Україні мобільного зв'язку 4G.