Ціна "євробляхи": журналісти розповіли про рекордні штрафи за авто на єврономерах

Власникам нерозмитнених автомобілів із єврономерами загрожують величезні штрафи, йдеться у сюжеті програми «Гроші».

Штрафи за нерозмитнені сягають від чотирьохсот тисяч - до півтора мільйона гривень. Три мільйони - поки що абсолютний рекорд. Однак жоден зі штрафів до бюджету досі не надійшов - через апеляції.

Як повідомляв УНІАН раніше, перехід на українські номери власникам вже ввезених до України легкових авто з іноземною реєстрацією коштуватиме від 1 до 1,4 тис. євро. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. "Коли ми порахували, це абсолютно невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-а категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія - 1,2 - 1,4 тис. євро", - заявила вона.