В аеропорту "Жуляни" запустили електронну систему зчитування посадкових талонів (фото)

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) запустив електронну систему зчитування посадкових талонів у пунктах контролю на авіаційну безпеку, повідомила прес-служба аеропорту.

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Згідно з повідомленням, із сьогоднішнього дня електронна система зчитування запрацювала як на міжнародних, внутрішніх, так і бізнес-авіарейсах, що обслуговуються в бізнес-терміналі «В».

«Відтепер до проходження контролю на авіаційну безпеку допускатимуться не лише пасажири з роздрукованими посадковими талонами, а й ті пасажири, хто пройшов реєстрацію на рейс онлайн і можуть пред'явити відповідний документ на екранах своїх гаджетів», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що це вдосконалення не впливає на діючі вимоги з авіаційної безпеки й передбачений порядок проходження контролю.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році порівняно з 2015 роком аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік на 19,4% - до 1,127 млн осіб.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) є одним із найстаріших аеропортів України й працює з 1924 року. В 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту та будівництво відразу кількох нових терміналів, включаючи центральний термінал «А» та віп-термінал для бізнес-авіації.