Обмеження в'їзду до Києва: Аваков пояснив причини

Обмеження в'їзду до столиці з усіх напрямків пов'язано з дією спеціального режиму антитерористичної безпеки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає ТСН.

"Спецрежим антитерористичної безпеки триває тиждень", - пояснив він.

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Та додав, що наразі не може сказати, як довго такі заходи безпеки залишатимуться актуальними.

Нагадаємо, поліція Києва та області працює у посиленому режимі. У столичному регіоні оголошено другий рівень терористичної небезпеки. На в'їздах до столиці вибірково зупиняють автомобілі, собаки шукають вибухівку, поліцейські перевіряють документи та звіряють номерні знаки в базах МВС. Разом із патрульними працюють бійці Нацгвардії, поліції охорони та полку особливого призначення.

Такі заходи пов`язані з останніми резонансними злочинами – вбивством Аміни Окуєвої та вибухом біля телеканалу "Еспресо".