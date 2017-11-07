У Києві завтра частково обмежать рух транспорту Московським мостом
20:24, 07 листопада 2017Транспорт/Звя'зок
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Обмеження руху пов’язане з ремонтом дорожнього покриття.
Обмеження буде діяти з 11:00 до 16:00 / фото УНІАН
У Києві 8 листопада у першій смузі буде обмежено рух транспорту Московським мостом і мостом через річку Десенку в зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.
Читайте такожВ Києві до березня 2018 року буде обмежено рух транспорту на вулиці БорщагівськійЯк повідомили в КК «Київавтодор», обмеження буде діяти з 11:00 до 16:00.
Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
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