У Києві завтра частково обмежать рух транспорту Московським мостом

У Києві 8 листопада у першій смузі буде обмежено рух транспорту Московським мостом і мостом через річку Десенку в зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.

Читайте такожВ Києві до березня 2018 року буде обмежено рух транспорту на вулиці БорщагівськійЯк повідомили в КК «Київавтодор», обмеження буде діяти з 11:00 до 16:00.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.