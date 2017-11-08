Проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту може стати платним

Київський міський голова Віталій Кличко не виключає, що проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту стане платним. Про він заявив в ефірі телеканалу «Прямий», повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Я допускаю, що проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту може бути платним, адже інвесторам потрібно буде повертати вкладені кошти. Але ми розглядаємо різні варіанти, зокрема і пільгові», - сказав він.

Мер наголосив, що усі столичні мости перевантажені, тому добудова Подільсько-Воскресенського мосту є надзвичайно важливою. «Наприклад, міст Кирпи не навантажений, тому що не готові з’їзди з нього. Я дав завдання і також обговорив із міністром інфраструктури питання, щоб уже наступного року ми повністю запустили цей міст», – зауважив Кличко.

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Він нагадав, що у четвер, 9 листопада, поїде на інвестиційний форум до Німеччини, де з потенційними інвесторами обговорить умови добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

«Зараз наше завдання – залучити кошти, щоб добудувати міст, нам потрібно 400 мільйонів євро. Тільки після цього ми можемо говорити про наступний крок – будівництво лінії метро на Троєщину», – підкреслив мер.

Як відомо, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу почалося на Трухановому острові в Києві 28 грудня 2003 року. Перехід буде комбінованим мостом – загальним для руху автотранспорту і поїздів метро. По ньому планують пустити четверту гілку столичного метро. Будівництво мосту було заморожено в 2013 році через відсутність фінансування.