Митниця Литви перевіряє законність ввезення до України авто на єврономерах

Митниця Литовської Республіки за запитом Державної фіскальної служби України почала розслідування щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів, зареєстрованих на території Литви.

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Як повідомила прес-служба ДФС, станом на 1 листопада на митній території України знаходиться понад 59 тисяч транспортних засобів з литовської реєстрацією, левова частка яких - 44,6 тисячі - в режимі тимчасового ввезення.

Також в ДФС назвали перспективним напрямом подальшого співробітництва між митницями обох країн участь України у єдиному режимі транзиту та приєднання до загальної системи NCTS (New Customs Transit System - нова система митного транзиту), що є першочерговим питанням переходу нашої країни до європейських митних правил.

В цьому напрямку Литва надасть можливість закупівлі програмного продукту, допомога з його установки та навчання працівників ДФС, а також у напрямку подальшого вдосконалення митного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України проводили акції протесту, перекриваючи вулиці в центрі Києва, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.

За даними Фіскальної служби, на території України з порушенням закону знаходиться більше 63,9 тисячі транспортних засобів комерційного і особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 2015-2017 років у режимі транзиту, тимчасового ввезення.