"Укрзалізниця" отримала 80 мільйонів прибутку проти збитку роком раніше

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" в січні-вересні 2017 року, за міжнародними стандартами фінансової звітності, отримала чистий прибуток у розмірі 80 мільйонів гривень порівняно з 5 мільярдами гривень збитку за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Читайте також"Укрзалізниця" підрахувала, скільки заробила за день на підвищенні тарифів для вантажоперевізників

Згідно з повідомленням, доходи компанії за 9 місяців 2017 року становлять майже 56,3 мільярда гривень, що на 14,4% вище показників за аналогічний період 2016 року.

У прес-службі також повідомили, що фінансові витрати "Укрзалізниці" в січні-вересні 2017 року зменшилися на 3,7% і склали 56,2 мільярда гривень.

За словами в. о. голови правління "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, компанії вдалося значно покращити внутрішню ефективність, завдяки чому в умовах тривалої відсутності індексації тарифів на вантажні перевезення за дев'ять місяців цього року вдалося досягти позитивних результатів.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" за вказаний період сплатила 12,9 мільярда гривень податків і обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, що на 17,1% більше, ніж у січні-вересні 2016 року.

Крім цього, за 9 місяців освоєні капітальні інвестиції та проведено капітальний ремонт основних засобів більш ніж на 6 мільярдів гривень.

"За власні кошти - майже 5,5 мільярда гривень, залучені - понад 0,5 мільярда гривень, кошти інвесторів – 0,2 мільярда гривень. За ці кошти придбано 25 пасажирських вагонів, виготовлені 1,477 тисячі вантажних піввагонів, два окатышевоза, придбані 53 фитинговые платформи. Також проводилися модернізація та капітальний ремонт рухомого складу, проведені роботи по капітальному будівництву і капітальному ремонту будівель і споруд, шляхів, а також будівництво Бескидського тунелю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку проти 16 мільярдів гривень чистого збитку в 2015 році.

За підсумками 2016 року "Укрзалізниця" отримала 78,9 мільярда гривень доходів, а витрати компанії склали 78,6 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.