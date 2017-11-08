Всупереч санкціям: німецька DHL досі працює в окупованому Криму

В анексованому Росією Криму німецька логістична компанія DHL продовжує вести свою діяльність через так звані "партнерські пункти обслуговування" в Керчі, Севастополі та Сімферополі, повідомляє Украинская правда з посиланням на офіційний сайт компанії.

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На сайті вказано, що жителі півострова можуть скористатися послугами компанії при наявності паспорта громадянина РФ або закордонного паспорта, якщо одержувач або відправник є громадянином іншої країни.

При цьому українська версія сайту компанії не показує на території Криму пункти обслуговування.

Зазначимо, що DHL - єдина компанія, яка працює в Криму. Інші великі гравці ринку, такі як EMS, USPS і FedEx не мають там своїх офісів або партнерських пунктів обслуговування.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.