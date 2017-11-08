Мінінфраструктури хоче запустити лоукости до Ніжина та Білої Церкви

Міністерство інфраструктури України пропонує розвивати аеродроми в Гостомелі, Житомирі, Ніжині та Білій Церкві для лоукост-перевезень.

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Про це йдеться в презентації "Авіаційна транспортна стратегія України до 2030 року", розміщеній на сайті Мінінфраструктури.

Згідно з документом, пропонується провести інвентаризацію земель аеропорту (аеродрому) та аеродромів України з метою їх збереження та використання для лоукост-перевезень та авіації загального призначення.

Крім цього, згідно з транспортною стратегією до 2030 року планується закінчити проекти реконструкції міжнародних аеропортів «Львів» та «Харків» і розробити стратегічний план розвитку регіональних аеропортів.

Пропонується підтримувати формування в міжнародному аеропорту «Бориспіль» провідного хаба східної Європи (розширення мережі авіасполучень, розвиток транзитної інфраструктури, залучення авіаперевізників різних бізнес-моделей і збільшення доходів від неавіаційної діяльності).

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що лоукост-авіакомпанія з українською реєстрацією може почати польоти вже наступного року.

Також, в середині вересня Омелян повідомив, що аеропорт «Бориспіль» проводить повторні переговори з одним із найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанією Ryanair про вихід на український ринок, після того, як Ryanair заявила про відхід з України, так і не встигнувши почати польоти. В ірландському лоукості заявили, що таке рішення було ухвалене через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.