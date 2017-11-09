Омелян поділився планами щодо ремонту доріг наступного року

Наступного року може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

"За підсумками цього року, маючи бюджет 20 млрд грн, ми зможемо відремонтувати близько 2 тис. км доріг державного значення. Я думаю, буде така сама цифра відремонтованих доріг місцевого значення. Тому, якщо у 2018 році ми отримаємо близько 40 млрд грн, то ми маємо відремонтувати близько 4-5 тис. км доріг", - сказав він.

За словами Омеляна, щоб об'єднати всі обласні центри України якісними дорогами, необхідно 100 млрд на рік.

"У держбюджеті на наступний рік закладено близько 40 млрд грн на фінансування доріг. Може під час дискусій у парламенті ця сума буде збільшена, адже ми хотіли 100 млрд грн у 2018 році. Тоді ми б об'єднали всі обласні центри якісними дорогами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт у країні, в цьому році перевищив 20 млрд грн, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 км.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах було покладене захисне покриття, "ямковий" ремонт проведено на 9 млн кв. км автодоріг. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше у 60 млрд грн.