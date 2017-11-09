Авіакомпанія LOT запустить нові рейси зі Львова до Польщі

З 27 березня 2018 року польська авіакомпанія LOT запускає рейси Ольштин-Мазури - Львів. Перельоти будуть виконуватися два рази на тиждень літаками Bombardier Q400, розрахованими на перевезення 78 пасажирів, повідомляє ЦТС з посиланням на Rynek lotniczy.

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"Рейси будуть здійснюватися по вівторках і суботах. Виліт зі Львова планується о 01:40, приземлення в аеропорту Ольштин-Мазури - о 02:15. У зворотному напрямку виліт буде о 03:10, приземлення у Львові - о 05:35", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нині в Польщі налічується 15 аеропортів, які беруть регулярні внутрішні і міжнародні рейси. При цьому аеропорт Ольштин-Мазури (Шимани) є наймолодшим з них.

Аеропорт відкрився в січні 2016 року після масштабної реконструкції. Роботи виконувалися на кошти, отримані з єврофондів.

Ольштин є адміністративним центром Вармінсько-Мазурського воєводства. Регіон славиться своїми озерами. У Польщі воєводство часто називають озерним краєм. У зимовий період Вармінсько-Мазурське воєводство є центром лижного туризму.