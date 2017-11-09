На Житомирщині запроваджено комплексний підхід у ремонті доріг

На Житомирщині на сьогоднішній день запроваджено комплексний підхід у ремонті доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова ОДА Ігор Гундич у Міністерстві інфраструктури під час засідання круглого столу з питань реалізації інфраструктурних проектів.

Цей захід відбувся за участі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

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«Майже 7 тис. км доріг загального користування місцевого значення перейдуть із 2018 року до сфери управління Житомирської облдержадміністрації. Такий собі «подарунок під ялинку». Це - 3-й показник по Україні. І ми готові ремонтувати і обслуговувати їх. Тому вже з цього року запровадили комплексний підхід у ремонті доріг, який ми будемо застосовувати і в наступному році» – зазначив Гундич.

Він пояснив, що комплексний підхід полягає у відновленні соціального об’єкту та ремонті доріг, що ведуть до нього. Тобто, коли утеплюється школа і в ній впроваджується новий освітній простір та купуються нові шкільні автобуси, то і дороги мають бути відремонтованими.

«Не бачу логіки купувати новенький шкільний автобус і їздити розбитими автошляхами, яскраво оформлювати утеплену школу і «закривати очі» на зруйновану дорогу», – наголосив Гундич.

За його словами, цьогоріч в області на ремонт та утримання доріг із різних джерел вже було спрямовано у 2,5 рази більше коштів порівняно з минулими роками – 597,3 млн грн.

«У нас у пріоритеті - саме ремонти тих доріг і мостів, які ведуть до опорних шкіл, для яких ми придбали за державною програмою новенькі автобуси, до закладів, які ми утеплюємо, у яких впроваджуємо новий освітній простір, до амбулаторій, ФАПів, ЦНАПів – більшість із яких в об'єднаних територіальних громадах. Все це – символи змін, які нам дає децентралізація», – наголосив голова облдержадміністрації.

Загалом же, наразі в області проводяться ремонтні роботи за кошти від перевиконання митних платежів на 23 об’єктах, із яких 20 – це дороги місцевого значення.