Продажі вживаних автомобілів в Україні зросли в 4,5 раза

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс в 4,5 рази і становить 44 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, за жовтень було зареєстровано 5,496 тисячі авто. Порівняно з жовтневим результатом минулого року первинний ринок легкових легкових автомобілів зріс на 78%.

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів становить 42%.

У жовтні перше місце посів Volkswagen - 977 штук, або 55% від загальної кількості реєстрацій авто цієї марки.

На другій позиції опинився Renault - 945 старих авто, що становить 59% від загального обсягу реєстрацій легкових Renault.

Третьою за популярністю з початку року незмінно залишається Skoda з результатом 649 автомобіля.

Марка Opel знаходиться на 4-й позиції рейтингу з результатом 426 вживаних автомобілів, що становить 93% від загальної кількості реєстрацій авто цієї марки.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.