Станція метро "Хрещатик" у Києві відновила роботу

18:19, 09 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

УНІАН

Станція метро "Хрещатик" у Києві відновила роботу. Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє в Facebook.

"Станцію "Хрещатик" + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".

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Теги: #метро Хрещатик не працює#робота метро Київ