Станція метро "Хрещатик" у Києві відновила роботу. Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє в Facebook.

"Станцію "Хрещатик" + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".