Станція метро "Хрещатик" у Києві відновила роботу
18:19, 09 листопада 2017Транспорт/Звя'зок
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Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Пересадочна станція також відновила роботу / УНІАН
Станція метро "Хрещатик" у Києві відновила роботу. Про це КП "Київський метрополітен" повідомляє в Facebook.
"Станцію "Хрещатик" + пересадку відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".
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