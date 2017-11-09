Омелян розповів, коли в Україні з'являться вживані німецькі електрички

Колишні в експлуатації німецькі регіональні дизельні потяги можуть з'явитися в Україні наприкінці наступного року в разі можливості переобладнати їх для експлуатації на українській залізниці. Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Із учорашнього дня в Німеччині перебуває група фахівців "Укрзалізниця" та Мінінфраструктури. Вони вже вивчили низку дизельних поїздів, які були запропоновані німецькою стороною. За якістю питань немає - воно вище, ніж в Україні. Щодо переобладнання, то це теж не проблема. Остаточне рішення ми приймемо після ознайомлення з документацією. Якщо ми зможемо це зробити (переобладнати під українські стандарти - УНІАН), то в кінці наступного року українці зможуть порівняти німецький комфорт", - сказав він.

Омелян зазначив, що німецькі поїзди знаходяться в хорошому технічному стані, але залишається відкритим питання - чи передасть німецька сторона поїзда Україні безкоштовно.

"Дискусія про платну передачу чи ні - ще попереду. Для нас було важливо зрозуміти, чи відповідає технічний стан для експлуатації в Україні. Відповідь – безумовно так. Ми повинні зрозуміти наскільки складно буде переобладнати поїзда для експлуатації в Україні. З того що ми бачимо - це реально зробити. Залишається питання: чи буде це безкоштовно чи ні", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що німецька залізнична компанія - найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn готова розглянути можливість передачі Україні за залишковою вартістю 100 старих регіональних дизельних поїздів.

У вересні міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Deutsche Bahn готовий до співпраці з "Укрзалізницею" у сфері вантажних і пасажирських перевезень.

Також, навесні Міністерство інфраструктури України повідомило, що веде переговори з урядом Німеччини про залучення 100 мільйонів євро на закупівлю близько 10-15 нових приміських поїздів.