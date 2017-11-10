"Київстар" відзвітував про фінансові показники за третій квартал

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" у липні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив загальний дохід на 10% - до 4,3 мільярда гривень, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, зростання доходів від мобільної передачі даних склав 70,4% порівняно з аналогічним кварталом 2016 року. При цьому доходи від послуг фіксованого зв'язку в третьому кварталі 2017 зросли на 5,1% - до 275 мільйонів гривень.

За 9 місяців 2017 року загальний дохід оператора склав 12,245 мільярда гривень, що на 10,5% більше показника за аналогічний період минулого року.

За інформацією прес-служби, показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації) українського оператора в третьому кварталі збільшився на 8,2% - до 2,249 млрд грн. При цьому маржа EBITDA знизилася на 0,9 п. п. - до 54,4%.

За даними компанії, кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстар" на кінець третього кварталу склало 26,4 мільйона користувачів, скоротившись порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 0,8%. Показник ARPU (середня виручка на одного абонента мобільного зв'язку) у липні-вересні зріс на 8,2% – до 50 гривень. Показник MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) збільшився на 4,8% - до 570 хвилин.

Капітальні видатки (CAPEX) "Київстару", не включаючи оплату 3G-ліцензії, за 9 місяців 2017 року становлять 2,084 мільярда гривень, що на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Компанія в третьому кварталі сплатила 1,4 мільярда гривень податків і відрахувань, а за 9 місяців - 3,5 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку "Київстар" у 2016 році збільшив чистий прибуток на 20%, порівняно з 2015 роком - до 3,08 мільярда гривень. Чистий дохід оператора за минулий рік збільшився на 11,8% - до 3,88 мільярда гривень.

Компанія "Київстар" заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет.

Акціонером "Київстару" є холдинг з російськими коренями VEON (VimpelCom).