Виробництво автотранспорту в Україні збільшилося майже на 80%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшилося 79% - до 6,640 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Читайте такожВ Україні масово викрадають автомобілі на "євробляхах"

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період порівняно з січнем-жовтнем 2016 року зросло на 86,9% - до 5,649 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 20,6% - до 394 штук, а автобусів зросло в 2,1 рази, до 597 штук.

У жовтні цього року на українських заводах було вироблено 944 автотранспортних засоби, що на 90,3% більше торішнього результату жовтня і на 14,8% більше показника вересня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва в жовтні більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно жовтня минулого року зросло на 91,5% - до 835 штук.

У звітному місяці було вироблено 48 вантажних автомобілів (більшість виробництва "ЗАЗ"), що в 4 рази більше, ніж за минулорічний жовтень.

В асоціації нагадали, що "АвтоКрАЗ" з невідомих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня минулого року.

Також у вересні було випущено 61 автобус, що на 27,1% більше, ніж у жовтні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).