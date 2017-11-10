У Дніпрі встановили світлофори з світлодіодами, які зменшують шанси проґавити сигнал (відео)

Світлофори, що неможливо прогавити, установили у Дніпрі. Усі сигнали дублюють сотні ліхтариків просто на стовпах.

Як ідеться у сюжеті ТСН, ідею місцеві комунальники підгледіли в скандинавських країнах. Світлодіодна стрічка антивандальна, її не псують опади чи зміни температур. Спеціальні хомути захищають її від потужних поривів вітру.

У мерії кажуть, що експеримент вдався.

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Наразі таких світлофорів вісім, наступного року обладнають ще сорок - на пожвавлених перехрестях.

Обходяться такі вдосконалення відносно дешево.

"Це не вимагає великих затрат. Електроенергії вони споживають значно менше, ніж сам світлофорний об'єкт. Створюється гарна видимість і в гарну, і в погану погоду. Зі слів працівників поліції, на цих ділянках у нас зменшилася кількість ДТП," - зазначив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Мешканці міста теж позитивно оцінили такі нововведення на дорогах.