МВС хоче скоротити термін дії водійських прав до двох років

Перші водійські права МВС хоче видавати на 2 роки. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в ході засідання Кабміну.

"Наступна наша пропозиція – внести зміни в порядок видачі посвідчень водія, якими передбачити, що термін дії водійського посвідчення, яке отримала особа вперше, становить два роки. Якщо протягом цих двох років особа вчиняє не більше двох адмінпорушень у сфері безпеки дорожнього руху або не надійде взагалі, то після закінчення дворічного терміну їй видається посвідчення терміном на 30 років без складання додаткових іспитів", - повідомив міністр.

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В іншому випадку для отримання посвідчення водія на 30 років особа буде зобов'язана знову здати відповідний іспит на право керуванням транспортним засобом.

Як повідомляв УНІАН, через велику смертність на дорогах у Гройсмана вирішили взятися за безпеку руху. Кабмін планує виділяти гроші на забезпечення безпеки руху, а також перевірити тих, хто проводить іспити для отримання водійських посвідчень.