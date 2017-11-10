Україна все ближче до мобільного зв'язку четвертого покоління

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення про проведення конверсії в діапазоні 1800 МГц для подальшого проведення тендеру на одержання ліцензій 4G-зв'язку, повідомила прес-служба комісії.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні сьогодні, 10 листопада.

«Рішення, зокрема, передбачає проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот у діапазоні 1800 МГц у всіх регіонах України і за результатами цієї конверсії видачу ліцензій на конкурсній або тендерній основі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення ухвалено на підставі заяв «ВФ України» (бренд Vodafone), «лайфселл» і «Київстар» про намір звільнити смуги радіочастот, які передбачені для впровадження технології 4G.

«Цим самим рішенням ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл» і ПрАТ «Київстар» визначено суб'єктами конверсії», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в двотижневий термін оператори - «ВФ України» (бренд Vodafone), «Лайфселл» і «Київстар» - мають подати в НКРЗІ плани конверсії для розгляду і затвердження.

Також рішенням визначені терміни проведення заходів із конверсії: початок - II півріччя 2017 року, закінчення - не пізніше одного місяця після оплати ініціаторами конверсії - телеком-операторами - вартості конверсії.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада НКРЗІ повідомила, що учасників тендера на продаж 4G-ліцензій у діапазоні 2600 МГц визначать 23 січня 2018 року, а торги відбудуться наприкінці січня.

4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 МГц із початковою вартістю 2,3 млрд грн і 1800 МГц із початковою вартістю 4 млрд грн для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

22 вересня 2017 року НКРЗІ завершила підготовку нормативно-правових актів для впровадження в Україні мобільного зв'язку 4G.